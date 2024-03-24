Глава лиги безопасного интернета опровергла фейки о терактах на Южном Урале

В списках — Москва, Челябинск, Пермь, Екатеринбург, Хабаровск, Анапа, Авдеевка и другие населенные пункты. По ее словам, информацию о рассылке жутких сообщений направили в правоохранительные органы.
Екатерина Мизулина подчеркнула, что все эти каналы созданы на территории Украины. Также она предупредила родителей о том, что подросткам по всей стране в мессенджерах предлагают совершить теракт.
«Запугивают тем, что якобы знают все данные о ребенке. Будьте осторожнее. Блокируйте сразу при получении таких сообщений. Расскажите друзьям, что с такими людьми в диалог вступать не нужно», — написала она.