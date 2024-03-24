Гражданка Молдовы вместе с мужем погибла во время теракта в Крокус Сити Холле: Она родом из Бендер, у неё остались двое детей

В телеграм-каналах появилось сообщение, что во время теракта в Крокус Сити Холла в Москве среди погибших есть гражданка Молдовы, уроженка Бендер Кристина К., 1982 года рождения.
Официального подтверждения этой информации не было.
Но мы помним, что жителя Приднестровья для наших властей как бы «неполноценные граждане Молдовы».
Позже пользователи Телеграмм сообщили, что это была дочь Елены Присяжной, которая была главным врачом Бендерского ЛДЦ (водолечебница).
В Крокус-сити погибла её единственная дочка с зятем.
Она сама осталась дома с внуками 6 и 8 лет, мальчики.
Дочка с зятем поехали на концерт.
Согласно последней информации, 41-летняя Кристина Костюченко из Бендер была в концертном зале с мужем Павлом. Её родственники узнали Кристину на одном из видео с моментом стрельбы… Женщина пряталась за сиденьями. Позже она уже фигурировала в списке погибших. Про мужа на данный момент ничего не известно. У пары остались двое детей…