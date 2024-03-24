Гражданка Молдовы вместе с мужем погибла во время теракта в Крокус Сити Холле: Она родом из Бендер, у неё остались двое детей

Согласно последней информации, 41-летняя Кристина Костюченко из Бендер была в концертном зале с мужем Павлом. Её родственники узнали Кристину на одном из видео с моментом стрельбы… Женщина пряталась за сиденьями. Позже она уже фигурировала в списке погибших. Про мужа на данный момент ничего не известно. У пары остались двое детей…