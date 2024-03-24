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Уральцы выложили на Плотинке надпись из свечей «Екатеринбург скорбит»

Акция в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холл» собрала в центре уральской столицы сотни горожан.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге в день общенационального траура, вечером 24 марта, прошла акция в память о жертвах теракта в Подмосковье. В 21.00 на Плотинке в Историческом сквере сотни людей выложили надпись из четырех тысяч свечей «Екатеринбург скорбит».

Участие в траурной акции приняли представители общественных организаций — Регионального центра патриотического воспитания, областных отделений «Молодой гвардии Единой России», «Офицеров России», «Российских студенческих отрядов», молодежной организации «Регион возможностей», движения «Волонтеры Победы» — и неравнодушные жители.