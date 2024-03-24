Уральцы выложили на Плотинке надпись из свечей «Екатеринбург скорбит»

В Екатеринбурге в день общенационального траура, вечером 24 марта, прошла акция в память о жертвах теракта в Подмосковье. В 21.00 на Плотинке в Историческом сквере сотни людей выложили надпись из четырех тысяч свечей «Екатеринбург скорбит».