Уральцы выложили на Плотинке надпись из свечей «Екатеринбург скорбит»

В Екатеринбурге в день общенационального траура, вечером 24 марта, прошла акция в память о жертвах теракта в Подмосковье. В 21.00 на Плотинке в Историческом сквере сотни людей выложили надпись из четырех тысяч свечей «Екатеринбург скорбит».
Участие в траурной акции приняли представители общественных организаций — Регионального центра патриотического воспитания, областных отделений «Молодой гвардии Единой России», «Офицеров России», «Российских студенческих отрядов», молодежной организации «Регион возможностей», движения «Волонтеры Победы» — и неравнодушные жители.