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На северо-востоке Сирии по военному аэродрому США нанесли ракетный удар

БЕЙРУТ, 24 марта. /ТАСС/. Вооруженные отряды шиитов, входящих в движение «Исламское сопротивление Ирака», обстреляли ракетами военный аэродром в Харраб-эль-Джейре, которым пользуются американские силы, размещенные на базах в сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Источник: AP 2023

По его информации, на территории аэродрома раздалось несколько сильных взрывов, в небо поднялся густой столб дыма. Ранее этот военный объект атаковал беспилотник-камикадзе, о последствиях нападения сведений не приводится.

Вылазки шиитских формирований против американских баз в Сирии и Ираке начались в октябре 2023 года после вторжения израильских войск в сектор Газа и прекратились две недели назад с началом мусульманского поста в месяц Рамадан.

По данным новостного портала Al Modon, военные объекты США на территории Сирии с октября 2023 года подверглись 99 атакам со стороны поддерживаемых Ираном ополченцев, которые воюют на стороне сирийской армии против террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

ВВС США несколько раз наносили ответные удары. 2 февраля около 30 шиитских бойцов погибли в результате авианалета на их лагеря в Эль-Меядине, Бу-Кемале и Эль-Каиме на сирийско-иракской границе.