На северо-востоке Сирии по военному аэродрому США нанесли ракетный удар

По его информации, на территории аэродрома раздалось несколько сильных взрывов, в небо поднялся густой столб дыма. Ранее этот военный объект атаковал беспилотник-камикадзе, о последствиях нападения сведений не приводится.
Вылазки шиитских формирований против американских баз в Сирии и Ираке начались в октябре 2023 года после вторжения израильских войск в сектор Газа и прекратились две недели назад с началом мусульманского поста в месяц Рамадан.
По данным новостного портала Al Modon, военные объекты США на территории Сирии с октября 2023 года подверглись 99 атакам со стороны поддерживаемых Ираном ополченцев, которые воюют на стороне сирийской армии против террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
ВВС США несколько раз наносили ответные удары. 2 февраля около 30 шиитских бойцов погибли в результате авианалета на их лагеря в Эль-Меядине, Бу-Кемале и Эль-Каиме на сирийско-иракской границе.