В Ереване возбудили дело о терроризме после нападения на здание полиции

В МВД ранее заявили, что трое вооруженных людей пытались прорваться в здание полиции в Нор-Норке. Они применили гранату, в результате взрыва двое из них получили ранения и были госпитализированы. С третьим вооруженным гранатой мужчиной, который остался у отделения, начали переговоры. На место прибыл спецназ. В итоге его обезвредили и задержали.