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В жестком ДТП на Немиге пострадали несколько человек

В ДТП на Немиге пострадали несколько человек, в том числе ребенок.

Источник: t.me/gaiminsk

Вечером 23 марта на пересечении минских улиц Немига и Городской Вал произошло ДТП, в котором пострадали несколько человек, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, около 22 часов 39-летний водитель автомобиля Audi на пересечении улицы Немига и улицы Городской Вал при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Chevrolet и столкнулся с ним. От удара автомобиль Audi вылетел с дороги.

Водители машин и два пассажира, в том числе 5-летняя девочка, получили травмы. Ребенка перевозился без детского удерживающего устройства, пристегнув лишь ремнем безопасности.