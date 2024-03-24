В жестком ДТП на Немиге пострадали несколько человек

Вечером 23 марта на пересечении минских улиц Немига и Городской Вал произошло ДТП, в котором пострадали несколько человек, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, около 22 часов 39-летний водитель автомобиля Audi на пересечении улицы Немига и улицы Городской Вал при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Chevrolet и столкнулся с ним. От удара автомобиль Audi вылетел с дороги.
Водители машин и два пассажира, в том числе 5-летняя девочка, получили травмы. Ребенка перевозился без детского удерживающего устройства, пристегнув лишь ремнем безопасности.