В жестком ДТП на Немиге пострадали несколько человек

По предварительной информации, около 22 часов 39-летний водитель автомобиля Audi на пересечении улицы Немига и улицы Городской Вал при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Chevrolet и столкнулся с ним. От удара автомобиль Audi вылетел с дороги.