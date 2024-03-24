Число пострадавших в теракте в «Крокусе» достигло 182

В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта в «Крокус Сити Холле» преступники собирались пересечь границу РФ с Украиной, они имели соответствующие контакты на украинской стороне. Отмечалось, что были задержаны 11 человек, в том числе четыре террориста, непосредственно участвовавших в нападении. Последних задержали в Брянской области с разницей в несколько часов. В МВД России уточнили, что четверо подозреваемых в совершении теракта являются иностранными гражданами.