Число пострадавших в теракте в «Крокусе» достигло 182

По данным на 20:30 мск, в больницах Москвы и Подмосковья находится 101 человек.
Также 61 человек получил амбулаторную помощь, а еще 20 выписаны.
Ранее в этот день в Федеральном медико-биологическом агентстве России сообщили, что более 5 тыс. жителей столицы и Московской области сдали кровь для пострадавших в теракте. В частности, 23 марта в Центре крови ФМБА России приняли 1 023 донора.
Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник». В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Также террористы, по словам очевидцев, подожгли концертный зал. В результате в здании разгорелся пожар площадью почти 13 тыс. кв. м, на следующий день открытое горение было ликвидировано.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). По последним данным, число жертв возросло до 137 человек.
В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта в «Крокус Сити Холле» преступники собирались пересечь границу РФ с Украиной, они имели соответствующие контакты на украинской стороне. Отмечалось, что были задержаны 11 человек, в том числе четыре террориста, непосредственно участвовавших в нападении. Последних задержали в Брянской области с разницей в несколько часов. В МВД России уточнили, что четверо подозреваемых в совершении теракта являются иностранными гражданами.
Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам в связи с трагедией объявил 24 марта днем общенационального траура.