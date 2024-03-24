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Внедорожник попал в ДТП и сгорел на трассе в Жетысуской области

Водитель Lexus LX 570, следуя на 135 км автодороги Алматы — Оскемен, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации Департамента полиции Жетысуской области, после опрокидывания внедорожник загорелся.

«Водитель авто после оказания первой медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение. Предварительно установлено, что причиной ДТП является разгерметизация колеса», — говорится в сообщении.

Полиция региона призвала всех водителей внимательно следить за техсостоянием своей автомашины, не игнорировать требования дорожной безопасности и не превышать допустимый скоростной режим.

Ранее сообщалось о другом ДТП. 24 марта в Алматы произошло сильное ДТП, от которого два автомобиля раскидало в разные стороны. Как выяснил корреспондент Zakon.kz, один из водителей находился в состоянии алкогольного опьянения на угнанном автомобиле.