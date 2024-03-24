Внедорожник попал в ДТП и сгорел на трассе в Жетысуской области

Ранее сообщалось о другом ДТП. 24 марта в Алматы произошло сильное ДТП, от которого два автомобиля раскидало в разные стороны. Как выяснил корреспондент Zakon.kz, один из водителей находился в состоянии алкогольного опьянения на угнанном автомобиле.