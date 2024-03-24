Жителей Башкирии приглашают присоединиться к акции «Журавли»

Бесконечный клин журавлей поднимается от основания здания и улетает в небо. Так в Москве почтили память о погибших во время теракта 22 марта 2024 года. Организаторами акции выступило волонтерское движение «Мы вместе».
«Народный артист СССР Муслим Магомаев, в честь которого был назван концертный зал, известен исполнением песни “Журавли” — баллады про солдат, которые после смерти становятся птицами. Композиция минорная, но главный мотив в ней — надежда и бессмертие, которое обретают погибшие, если мы о них помним», — заявила волонтер движения #МЫВМЕСТЕ и ассоциации волонтерских центров Анастасия Брайловская.
Присоединиться к акции памяти погибших в «Крокус сити холле» может каждый. Все, что для этого нужно — сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях. Например, поставить картинку журавля на аватаре в социальных сетях.
Напомним, вечером 22 марта в Красногорске неизвестные ворвались в «Крокус сити холл» и устроили стрельбу с поджогом. В своем обращении Владимир Путин пообещал найти и покарать каждого причастного к этой «кровавой бойне».
Нападение на концертный зал «Крокус сити холл» в Красногорске стало крупнейшим терактом в истории России со времен захвата школы в Беслане в 2004 году.