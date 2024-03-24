Жителей Башкирии приглашают присоединиться к акции «Журавли»

«Народный артист СССР Муслим Магомаев, в честь которого был назван концертный зал, известен исполнением песни “Журавли” — баллады про солдат, которые после смерти становятся птицами. Композиция минорная, но главный мотив в ней — надежда и бессмертие, которое обретают погибшие, если мы о них помним», — заявила волонтер движения #МЫВМЕСТЕ и ассоциации волонтерских центров Анастасия Брайловская.