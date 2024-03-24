Террористы перешли границы

Признанная террористической и запрещенная в России группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле», унесший жизни более 130 человек, в подмосковном Красногорске. В связанных с группировкой аккаунтах в соцсетях появились видео жестоких расправ над посетителями концертного зала, судя по всему снятые исполнителями атаки. При этом, по данным западных спецслужб, за терактом стоит афганское ответвление запрещенного в РФ ИГ — «ИГИЛ-Хорасан», или «Вилаят Хорасан» (также признано террористическим и запрещено в РФ). Примечательно, что ранее деятельность группировки не выходила за пределы региона и столь сложные по организации теракты, как в Красногорске, за ней не числятся.
В соцсетях — аккаунтах, связанных с запрещенным в РФ «Исламским государством» — после теракта в «Крокус Сити Холле» продолжают публиковаться заявления о причастности группировки к массовому расстрелу в Красногорске. В частности, в сети появились видео, вероятно снятые самими исполнителями атаки, на которых запечатлены кадры расправы над посетителями концертной площадки. Между тем представители западных государств утверждают, что за терактом стоит возникшая в Афганистане в 2014—2015 годах группировка «ИГИЛ-Хорасан», также известная как «Вилаят Хорасан» (ИГИЛ-Х, запрещена в РФ) и названная в честь исторической области Хорасан, расположенной на территории современных Афганистана, Ирана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.
По масштабам и числу жертв атака на «Крокус Сити Холл» похожа на террористические акты в Париже 13 ноября 2015 года, включая кровавую бойню в концертном зале «Батаклан». Тогда ответственность за теракт, унесший жизни более 130 человек, взяло на себя запрещенное ИГ, назвавшее случившееся «11 сентября по-французски».
Однако группировка ИГИЛ-Х (признана террористической и запрещена в РФ), которую на Западе считают организатором массового убийства в Красногорске, ранее не устраивала акции за пределами региона, ограничиваясь атаками в Афганистане и Пакистане, а также, вероятно, она имеет отношение к теракту в иранском Кермане, происшедшему на кладбище 3 января 2024 года во время годовщины убийства генерала Касема Сулеймани.
Всего за запрещенным ИГИЛ-Х числится чуть более 30 террористических атак, за ним закрепилась репутация одной из самых жестоких и активных региональных ячеек группировки.
Для значительной части совершенных ей терактов было характерно участие смертников и использование взрывных устройств, хотя случались и расстрелы, а также похищения людей.
В частности, самая кровавая атака по числу жертв и раненых, совершенная террористами ИГИЛ-Х (запрещен в РФ), произошла 26 августа 2021 года в аэропорту Кабула. Тогда на фоне прихода к власти в Афганистане запрещенного в РФ движения «Талибан» и вывода из страны американских войск кабульский аэропорт стал фактически единственной возможностью для эвакуации. Из-за этого воздушная гавань стала центром притяжения для огромных масс людей. На фоне хаоса и паники в аэропорту произошло, по разным данным, от одного до серии взрывов, жертвами которых стали около 200 человек, включая 13 американских военнослужащих. Раненых и обратившихся за помощью могло быть более тысячи.
Между тем в списке врагов группировки числятся чуть ли не все крупные мировые и региональные игроки.
Так, среди них есть, например, США, Россия, Иран и запрещенный в РФ «Талибан», которые связывают, мягко говоря, непростые отношения. При этом с последним «Вилаят Хорасан» (запрещен в РФ) на заре своего становления успела даже посотрудничать, но довольно быстро пути их разошлись, а после прихода «Талибана» (запрещен в РФ) к власти в Афганистане между правительством и группировкой началась полноценная война.
Так или иначе, если не считать Ирана, в составе которого есть провинция Хорасан, то за пределами Афганистана и Пакистана «Вилаят Хорасан» (запрещен в РФ) еще не совершал терактов. Тем не менее, если верить западным спецслужбам, в последние два года у террористической группировки наблюдалась четкая фиксация на России. И судя по всему, в РФ это также отмечали.
В октябре 2023 года директор ФСБ России Александр Бортников, выступая в Баку на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств—участников СНГ, заявлял: «Отмечаем возросшую роль “Аль-Каиды” (признана террористической и запрещена в РФ.— “Ъ”), которая в союзе с филиалом другой МТО (международной террористической организации.— “Ъ”) “Исламским государством—Вилаят Хорасан” (запрещено в РФ.— “Ъ”) принимает активное участие в подготовке, идеологической обработке и материально-техническом обеспечении подконтрольных тергруппировок».
По словам господина Бортникова, численность боевиков запрещенного ИГИЛ-Х на тот момент достигала 6,5 тыс. человек, которые действовали во всем северном приграничье и в центре Афганистана. «В ближайшей перспективе данная МТО может достичь потенциала, который позволит ей совершать тератаки за пределами Афганистана», — предупредил директор ФСБ.
Еще за год до этого, в сентябре 2022 года, эта группировка уже атаковала Россию, точнее, посольство РФ в Кабуле. Тогда у здания дипмиссии себя подорвал террорист-смертник, в результате чего погибли два сотрудника посольства. Также представители запрещенного в РФ «Талибана» сообщали о десяти раненых и одном погибшем мирном жителе.
Между тем буквально две недели назад, 7 марта 2024 года, ФСБ РФ отчиталась о предотвращении атаки террористов на синагогу в Москве.
«ФСБ России на территории Калужской области пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ в Афганистане — “Вилаят Хорасан”, члены которой планировали совершение террористического акта в отношении одного из еврейских культовых учреждений Москвы», — говорилось в отчете спецслужбы.
По данным силовиков, боевики планировали напасть на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия, но при задержании «оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем».
Как отмечают эксперты, учитывая регион базирования группировки, в ней могут состоять выходцы из стран Центральной Азии. Ранее сообщалось, что задержанные накануне подозреваемые в совершении теракта в Красногорске могли быть гражданами Таджикистана. В МИДе республики, в свою очередь, заверили, что причастность граждан Таджикистана к атаке на «Крокус Сити Холл» не соответствует действительности. Президент страны Эмомали Рахмон 24 марта позвонил лидеру РФ Владимиру Путину и «решительно осудил жестокий кровавый террористический акт». По его словам, террористы не имеют «ни национальности, ни родины, ни религии». Пресс-служба президента Таджикистана заверила, что главы двух стран договорились продолжать борьбу с «проявлениями религиозного радикализма, представляющими серьезную угрозу безопасности».