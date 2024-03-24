Террористы перешли границы

Признанная террористической и запрещенная в России группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле», унесший жизни более 130 человек, в подмосковном Красногорске. В связанных с группировкой аккаунтах в соцсетях появились видео жестоких расправ над посетителями концертного зала, судя по всему снятые исполнителями атаки. При этом, по данным западных спецслужб, за терактом стоит афганское ответвление запрещенного в РФ ИГ — «ИГИЛ-Хорасан», или «Вилаят Хорасан» (также признано террористическим и запрещено в РФ). Примечательно, что ранее деятельность группировки не выходила за пределы региона и столь сложные по организации теракты, как в Красногорске, за ней не числятся.