Пермь присоединилась к акции памяти «Летят журавли»

«Белые журавли появились и на медиафасадах в Перми. Присоединяюсь к акции и предлагаю сделать это вам в память о погибших и в поддержку пострадавших в этой ужасной трагедии… Сейчас важно единение общества — мы скорбим всей страной», — написал Соснин в своем Telegram-канале в воскресенье.