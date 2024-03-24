Пермь присоединилась к акции памяти «Летят журавли»

ПЕРМЬ, 24 мар — РИА Новости. Пермь присоединилась к акции памяти жертв теракта, на медиафасадах в городе появились изображения клина журавлей, поднимающегося в небо, сообщил мэр Эдуард Соснин.
Ранее на здании «Крокус сити холла» появилась проекция «Летят журавли», она дала старт акции памяти жертв теракта.
«Белые журавли появились и на медиафасадах в Перми. Присоединяюсь к акции и предлагаю сделать это вам в память о погибших и в поддержку пострадавших в этой ужасной трагедии… Сейчас важно единение общества — мы скорбим всей страной», — написал Соснин в своем Telegram-канале в воскресенье.
Он также опубликовал фотографии крупных ТЦ Перми — «Айсберг» и «iMall Эспланада» (оба здания расположены в центре города), на больших фасадных экранах которых появились изображения клина журавлей, поднимающегося в небо.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.