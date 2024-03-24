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Украинский ДТЭК потерял уже половину генерирующих мощностей

В украинской компании ДТЭК рассказали о потере 50% генерирующих мощностей, восстанавливать которые придётся больше месяца. Это произошло из-за многочисленных повреждений объектов, сообщил генеральный директор компании Yasno (входит в ДТЭК) Сергей Коваленко.

Источник: Reuters

«Группа ДТЭК потеряла 50% своих генерирующих мощностей — можно сказать уже официально», — заявил он в эфире телеканала «Рада», добавив, что на восстановление может потребоваться несколько месяцев.

Энергохолдинг ДТЭК — крупнейшая в Украине компания, управляющая тепловой генерацией, а также контролирующая почти половину распределительных сетей.

Ранее из-за удара ВС РФ в Украине повредилась наземная часть подземного хранилища газа. Сейчас там ведутся работы по локализации и ликвидации последствий. Нанесённый урон не повлечёт за собой каких-либо критических последствий, заявил глава «Нафтогаза».

энергетика