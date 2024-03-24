Украинский ДТЭК потерял уже половину генерирующих мощностей

«Группа ДТЭК потеряла 50% своих генерирующих мощностей — можно сказать уже официально», — заявил он в эфире телеканала «Рада», добавив, что на восстановление может потребоваться несколько месяцев.
Энергохолдинг ДТЭК — крупнейшая в Украине компания, управляющая тепловой генерацией, а также контролирующая почти половину распределительных сетей.
Ранее из-за удара ВС РФ в Украине повредилась наземная часть подземного хранилища газа. Сейчас там ведутся работы по локализации и ликвидации последствий. Нанесённый урон не повлечёт за собой каких-либо критических последствий, заявил глава «Нафтогаза».