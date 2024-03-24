Свердловская область присоединилась к всероссийской акции «Журавли»

Проекция «Журавли» с силуэтами летящих клином белых журавлей с десяти часов вечера транслировалась на медиафасадах стадиона «Екатеринбург Арена», выставочного центра Екатеринбург-ЭКСПО, Ельцин-центра, на медиаэкранах на улице Вайнера, на здании Инновационного культурного центра, расположенного в Первоуральске, и на других объектах.
На станциях метро в Екатеринбурге звучала песня «Журавли» в исполнении Муслима Магомаева, в честь которого назван концертный зал «Крокус Сити Холла», сообщил свердловский Департамент информационной политики.
Акция «Журавли» посвящена жертвам теракта в «Крокус Сити холле», произошедшего 22 марта. Присоединиться к акции может любой, для этого достаточно сделать бумажного журавлика, нарисовать журавля или создать свой вариант изображения и поделиться им в соцсетях с хештегами #Журавли и #МыВместе.
Теракт в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошло вечером 22 марта. Это крупнейший теракт в истории РФ со времен захвата школы в Беслане в 2004 году.
Как сообщалось ранее, также крупная мемориальная акция прошла на Плотинке в столице Урала: жители выложили из 40 тысяч свечей надпись «Екатеринбург скорбит».