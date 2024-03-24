Свердловская область присоединилась к всероссийской акции «Журавли»

Акция «Журавли» посвящена жертвам теракта в «Крокус Сити холле», произошедшего 22 марта. Присоединиться к акции может любой, для этого достаточно сделать бумажного журавлика, нарисовать журавля или создать свой вариант изображения и поделиться им в соцсетях с хештегами #Журавли и #МыВместе.