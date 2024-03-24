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Свердловская область присоединилась к всероссийской акции «Журавли»

Свердловская область присоединилась к всероссийской траурной акции «Журавли» в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити холле».

Проекция «Журавли» с силуэтами летящих клином белых журавлей с десяти часов вечера транслировалась на медиафасадах стадиона «Екатеринбург Арена», выставочного центра Екатеринбург-ЭКСПО, Ельцин-центра, на медиаэкранах на улице Вайнера, на здании Инновационного культурного центра, расположенного в Первоуральске, и на других объектах.

На станциях метро в Екатеринбурге звучала песня «Журавли» в исполнении Муслима Магомаева, в честь которого назван концертный зал «Крокус Сити Холла», сообщил свердловский Департамент информационной политики.

Акция «Журавли» посвящена жертвам теракта в «Крокус Сити холле», произошедшего 22 марта. Присоединиться к акции может любой, для этого достаточно сделать бумажного журавлика, нарисовать журавля или создать свой вариант изображения и поделиться им в соцсетях с хештегами #Журавли и #МыВместе.

Теракт в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошло вечером 22 марта. Это крупнейший теракт в истории РФ со времен захвата школы в Беслане в 2004 году.

Как сообщалось ранее, также крупная мемориальная акция прошла на Плотинке в столице Урала: жители выложили из 40 тысяч свечей надпись «Екатеринбург скорбит».