Суд назвал имена фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Ранее главред RT Маргарита Симоньян опубликовала видео допроса Мирзоева, которого она назвала «главарем упырей». На кадрах он рассказывает, что жил в хостеле на трассе с еще одним человеком около месяца. Некий знакомый по имени Абдулло, с которым он познакомился 10−12 дней назад в Telegram, предложил им купить машину у его родственников. Они встретились во время сделки на Дмитровском шоссе. На этой машине мужчины собирались работать в такси.