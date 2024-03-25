Изолятор взорвался на ЛЭП на Сортировке в Нижнем Новгороде

Техническая авария произошла на линии электропередач в 110 кВольт в микрорайоне Сортировочный в Канавинском районе Нижнего Новгорода вечером 24 марта. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.