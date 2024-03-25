Изолятор взорвался на ЛЭП на Сортировке в Нижнем Новгороде

Техническая авария произошла на линии электропередач в 110 кВольт в микрорайоне Сортировочный в Канавинском районе Нижнего Новгорода вечером 24 марта. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
По информации Нижновэнерго, с успешным автоматическим повторным включением отключалась ВЛ 110 кВ Кировская-РОС.
Уточняется, что с коротким замыканием на опоре был поврежден изолятор. Потребители не отключались.
«В настоящее время электроснабжение в филиале Нижновэнерго подается в штатном режиме, отключенных потребителей нет», — сообщили в пресс-службе компании.