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Первый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Мирзоев признал вину

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Далерджон Мирзоев, подозреваемый в нападении на «Крокус Сити Холл», признал вину в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

Источник: © РИА Новости

«Мирзоев в составе вооруженной организованной группы участвовал в стрельбе в граждан Российской Федерации, которые присутствовали в помещениях зданиях “Крокус сити холл”. После чего обвиняемые подожгли здание “Крокус сити холл”. Мирзоев признал вину в полном объеме», — сказал собеседник агентства.

В инстанции уточнили, что эта информация изложена в постановлении Басманного суда Москвы об аресте Мирзоева.

Теракт в «Крокусе»

В пятницу вечером в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы «Пикник». В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.

По последним данным СК, жертвами теракта стали 137 человек. Минздрав Подмосковья сообщил о 182 пострадавших, из них в больницах находится 101.

Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в нападении.

По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них с той стороны было подготовлено «окно». Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Сейчас идет поиск их пособников.

В обращении к гражданам Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.