Что можно и нельзя делать в Феофанов день 25 марта, который называют Проломи наст

Православная церковь 25 марта вспоминает святого Феофана Исповедника. В народе отмечают Феофанов день. Есть еще одно название — Феофан — проломи наст. Название связано с тем, что в указанный период сходит снежный покров.
Что нельзя делать 25 марта
Не стоит лениться. Это связно тем, что могут начаться неприятности. Запрещено ругаться с родными и близкими. Считается, что это может привести к затяжным конфликтам с родственниками. Не рекомендуется плохо обращаться с лошадьми. Все дело в том, что могут возникнуть неприятности.
Что можно делать 25 марта
По традиции, было принято молиться святому об удаче и благополучии. А еще 25 марта всегда пекли круглые пироги, которыми угощалась вся семья. Кроме того, в указанный день на рассвете было принято приветствовать весну.
Согласно приметам, на потепление указывают вороны, которые садятся на землю. В том случае, если туман, то ждали дождь. Если 25 марта наступила настоящая весна, то лето окажется дождливым.