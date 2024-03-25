Что можно и нельзя делать в Феофанов день 25 марта, который называют Проломи наст

Не стоит лениться. Это связно тем, что могут начаться неприятности. Запрещено ругаться с родными и близкими. Считается, что это может привести к затяжным конфликтам с родственниками. Не рекомендуется плохо обращаться с лошадьми. Все дело в том, что могут возникнуть неприятности.