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Третьего фигуранта дела о теракте в «Крокусе» арестовали до 22 мая

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под стражу Шамсидина Фаридуни — третьего фигуранта дела о теракте в «Крокусе», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: © РИА Новости

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Шамсидину Фаридуни меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая», — огласила решение судья Елена Ленская.

Фаридуни — первых из трех фигурантов, кто говорил с судом на русском языке. Он пояснил, что родился в 1998 году в Таджикистане, у него есть восьмимесячный ребенок. Кроме того, обвиняемый рассказал, что был трудоустроен на паркетной фабрике в Подольске и зарегистрирован в Красногорске.

Ранее суд отправил под арест первых двух фигурантов — Далерджона Мирзоева и Саидакрами Рачабализоду. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы.

Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека.

Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны — они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.

Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.