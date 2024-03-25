Суд арестовал четырех обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле»

Басманный районный суд Москвы арестовал четырех обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» — Далерджона Мирзоева (32 года), Саидакрами Рачабализоду (30), Шамсидина Фаридуни (25) и Мухаммадсобира Файзова (19). Фигуранты дела отправлены под стражу до 22 мая.
Все, кроме Файзова, признали вину. 19-летнего фигуранта доставили в суд на каталке, он не говорил и не открывал глаза. Telegram-каналы писали, что во время задержания подозреваемый получил травму глаза.
Все обвиняемые в нападении — граждане Таджикистана. Их задержали в Брянской области. Президент Владимир Путин заявил, что четверо террористов пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, им подготовили «окно» для перехода границы.
Теракт произошел вечером 22 марта. Тогда несколько вооруженных человек ворвались в концертный зал, открыли огонь по людям и устроили пожар. Крыша над зрительным залом обрушилась. Погибли, по последним данным, 137 человек, 182 пострадали. Всего были задержаны 11 человек.