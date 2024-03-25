Во Владивостоке ранее судимого жителя заключили под стражу из-за кражи телевизора

Подозреваемого похитителя удалось задержать. В отделе полиции сотрудники ведомства выяснили, что мужчина причастен еще к одному аналогичному преступлению. Оказалось, что на улице Выселковая он проник в чужой дом через окно и похитил имущество. Свою вину он отрицать не стал.