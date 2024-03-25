Во Владивостоке ранее судимого жителя заключили под стражу из-за кражи телевизора

Во Владивостоке полиция задержала ранее судимого 39-летнего местного жителя, которого подозревают в серии краж. На мужчину завели уголовное дело, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. Подробности в материале.
В полицию обратился 52-летний житель города, который сообщил, что из дома пропал телевизор. Оказалось, что пока мужчины не было дома, с двери в его квартиру сорвали навесный замок, проникли внутрь и похитили технику. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.
Подозреваемого похитителя удалось задержать. В отделе полиции сотрудники ведомства выяснили, что мужчина причастен еще к одному аналогичному преступлению. Оказалось, что на улице Выселковая он проник в чужой дом через окно и похитил имущество. Свою вину он отрицать не стал.
Было заведено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет, его заключили под стражу.