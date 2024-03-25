Часть Одессы обесточена после повреждений объектов энергетики

Российские войска, как сообщало Минобороны РФ, в ночь на 24 марта нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров Украины. Взрывы произошли в Днепропетровской, Львовской и других областях. В Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ.