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Часть Одессы обесточена после повреждений объектов энергетики

Энергетическая инфраструктура получила повреждения в Одессе, сообщил председатель областной администрации Олег Кипер в Telegram. По его словам, в части города нет энергоснабжения.

Источник: Reuters

В Одесской области ночью объявлялась воздушная тревога. Она действовала с 00:22 до 1:46 25 марта, следует из данных карты оповещений. Местные СМИ сообщали о взрывах в регионе.

Российские войска, как сообщало Минобороны РФ, в ночь на 24 марта нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров Украины. Взрывы произошли в Днепропетровской, Львовской и других областях. В Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ.