Генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокуса»

Об этом же рассказал источник «Известий», близкий надзорному ведомству. Вместе с тем другой источник газеты уточнил, что проблемы с безопасностью в «Крокус Сити Холле», как и в любом крупном заведении такого толка, могли иметься. «Во-первых, камеры здания должны быть подключены к системе “Безопасный город”. Во-вторых, металлические рамки во многих торговых центрах часто работают вхолостую — звенят и все, а реально не фиксируют опасные предметы», — перечислил он.