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Три природных пожара потушили в Приморье за минувшие сутки

Еще одно возгорание продолжают ликвидировать.

В Приморье продолжается борьба с природными пожарами, сообщает ИА PrimaMedia. Только за минувшие сутки огнеборцы ликвидировали три возгорания общей площадью в 5,1 гектара. Согласно данным на утро 25 марта, в крае зафиксировано одно возгорание на территории Артемовского городского округа.

В пресс-службе правительства Приморья уточнили, что два потушенных пожара зарегистрированы на землях лесного фонда в Кавалеровском округе. Их площадь составила 4,6 гектара. Также возгорание площадью в 0,5 гектара зафиксировано на землях иных категорий — в Лазовском округе.

«По данным на 08.00 25 марта в крае действует один пожар площадью три гектара на землях иных категорий в Заводском Артемовского городского округа. В ликвидации участвуют шесть человек и одна единица техники», — сообщили специалисты.

Напомним, в 22 муниципалитетах Приморья введен особый противопожарный режим.

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