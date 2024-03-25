Три природных пожара потушили в Приморье за минувшие сутки

В пресс-службе правительства Приморья уточнили, что два потушенных пожара зарегистрированы на землях лесного фонда в Кавалеровском округе. Их площадь составила 4,6 гектара. Также возгорание площадью в 0,5 гектара зафиксировано на землях иных категорий — в Лазовском округе.