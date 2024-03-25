В Хабаровске попал под машину ребёнок, переходивший дорогу на красный

Инцидент произошёл вечером 24 марта на территории Индустриального района. Водитель Toyota Prius двигался по улице Пионерской и возле дома № 2 врезался в 12-летнего мальчика. Как уточнили в Госавтоинспекции, несовершеннолетний шёл по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.