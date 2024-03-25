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В Хабаровске попал под машину ребёнок, переходивший дорогу на красный

Мальчика госпитализировали для обследования.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровске автомобиль сбил ребёнка, который переходил дорогу на красный свет. Об этом сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Инцидент произошёл вечером 24 марта на территории Индустриального района. Водитель Toyota Prius двигался по улице Пионерской и возле дома № 2 врезался в 12-летнего мальчика. Как уточнили в Госавтоинспекции, несовершеннолетний шёл по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП школьник получил травмы. Его доставили в больницу для обследования и оказания медпомощи.