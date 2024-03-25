Подозреваемый в теракте 22 марта в Крокусе был зарегистрирован в Новосибирске

Из-это этого три месяца назад его поставили на учет в Новосибирске. Об этом сообщает Mash.
В Басманном суде Москвы состоялись судебные заседания над обвиняемыми в теракте 22 марта. Для четверых подозреваемых избрали меру пресечения в виде ареста на один месяц 28 дней. Обвинямым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Все заседания проходили в закрытом режиме. Информацию об истекшем сроке регистрации в РФ одного из подозреваемых в теракте 22 марта Далержона Мирзоева в суде сообщил следователь. Стало известно, что у него истек срок регистрации в России, из чего он был поставлен на учет в Новосибирске. Ранее Мирзоев не был судим, у него есть жена и четверо детей.
Напомним, теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди зашли в здание и начали стрелять из автоматов по пришедшим на концерт «Пикника». По последним данным, скончались более 130 человек, еще более 150 человек находятся в больнице.