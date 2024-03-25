Подозреваемый в теракте 22 марта в Крокусе был зарегистрирован в Новосибирске

Все заседания проходили в закрытом режиме. Информацию об истекшем сроке регистрации в РФ одного из подозреваемых в теракте 22 марта Далержона Мирзоева в суде сообщил следователь. Стало известно, что у него истек срок регистрации в России, из чего он был поставлен на учет в Новосибирске. Ранее Мирзоев не был судим, у него есть жена и четверо детей.