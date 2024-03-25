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Подозреваемый в теракте 22 марта в Крокусе был зарегистрирован в Новосибирске

Один из подозреваемых в теракте в подмосковном Красногорске Далержон Мирзоев находился в России с истекшим сроком регистрации.

Источник: МЧС РФ

Из-это этого три месяца назад его поставили на учет в Новосибирске. Об этом сообщает Mash.

В Басманном суде Москвы состоялись судебные заседания над обвиняемыми в теракте 22 марта. Для четверых подозреваемых избрали меру пресечения в виде ареста на один месяц 28 дней. Обвинямым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Все заседания проходили в закрытом режиме. Информацию об истекшем сроке регистрации в РФ одного из подозреваемых в теракте 22 марта Далержона Мирзоева в суде сообщил следователь. Стало известно, что у него истек срок регистрации в России, из чего он был поставлен на учет в Новосибирске. Ранее Мирзоев не был судим, у него есть жена и четверо детей.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди зашли в здание и начали стрелять из автоматов по пришедшим на концерт «Пикника». По последним данным, скончались более 130 человек, еще более 150 человек находятся в больнице.