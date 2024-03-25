Организатора подпольных казино во Владивостоке задержали в Хабаровске

Напомним, 19 марта стало известно, что группу местных жителей обвиняют в незаконной организации азартных игр. Следствие установило, что фигуранты устроили игорный бизнес в пяти нежилых помещениях по улицам Пихтовой, Надибаидзе, Горной, Ладыгина, Калинина во Владивостоке. Во время обыска в автомобиле одного из подозреваемых следователи обнаружили 1 млн рублей.