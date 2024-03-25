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Организатора подпольных казино во Владивостоке задержали в Хабаровске

Он пытался улететь в Москву.

Источник: Следственный комитет РФ

Одного из организаторов незаконного игорного бизнеса во Владивостоке задержали при попытке улететь в Москву в аэропорту Хабаровска, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по Приморскому краю.

Задержанного заключили под домашний арест. Он дал признательные показания и активно сотрудничает со следствием.

Напомним, 19 марта стало известно, что группу местных жителей обвиняют в незаконной организации азартных игр. Следствие установило, что фигуранты устроили игорный бизнес в пяти нежилых помещениях по улицам Пихтовой, Надибаидзе, Горной, Ладыгина, Калинина во Владивостоке. Во время обыска в автомобиле одного из подозреваемых следователи обнаружили 1 млн рублей.