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Пара из Приморья чудом выжила во время теракта в Crocus City Hall: «Мы уже попрощались друг с другом»

ВЛАДИВОСТОК, 25 марта, ФедералПресс. Супруги из Владивостока Алина и Егор стали свидетелями теракта в концертном зале Crocus City Hall 22 марта. Они чудом смогли спастись.

Источник: РИА "Новости"

«Когда услышали приближение выстрелов, мы легли на пол и забились под сидения», — рассказала девушка ОТВ-Прим.

Молодые люди зашли в концертный зал еще в 19:50, а спустя 8 минут услышали первые выстрели. Сначала подумали, что кто-то взрывал петарды и только спустя некоторое время они осознали, что это были настоящие автоматные очереди.

Когда террористы зашли в партер, то приморцы поняли, что выстрелы звучат ниже, чем они находятся. Подняв голову, девушка увидела в проходе кресел черный и белый дым, а также искры от автоматных очередей.

«Мы с мужем сказали, что любим друг друга, обнялись и поцеловались. Мы попрощались на всякий случай», — вспоминает Алина.

Она отметила, что перед ними стоял выбор: остаться в зале и ждать, когда всех перестреляют или попытаться выбраться. Они решили бежать и им удалось вскоре оказаться на улице.

Напомним, на концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall приехала и семья из Находки. Им удалось не только самостоятельно покинуть здание, но и вывести на улицу еще одну семью.