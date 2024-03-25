Пара из Приморья чудом выжила во время теракта в Crocus City Hall: «Мы уже попрощались друг с другом»

«Когда услышали приближение выстрелов, мы легли на пол и забились под сидения», — рассказала девушка ОТВ-Прим.
Молодые люди зашли в концертный зал еще в 19:50, а спустя 8 минут услышали первые выстрели. Сначала подумали, что кто-то взрывал петарды и только спустя некоторое время они осознали, что это были настоящие автоматные очереди.
«Мы с мужем сказали, что любим друг друга, обнялись и поцеловались. Мы попрощались на всякий случай», — вспоминает Алина.
Она отметила, что перед ними стоял выбор: остаться в зале и ждать, когда всех перестреляют или попытаться выбраться. Они решили бежать и им удалось вскоре оказаться на улице.
Напомним, на концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall приехала и семья из Находки. Им удалось не только самостоятельно покинуть здание, но и вывести на улицу еще одну семью.