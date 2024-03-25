Один из обвиняемых в теракте в «Крокусе» публиковал фото из Стамбула

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Один из обвиняемых в теракте в подмосковном «Крокус сити холле» публиковал в феврале в соцсети Instagram* (признана экстремистской и запрещена в России) фотографии из Стамбула, выяснили РИА Новости.
Шамсидин Фаридуни сделал восемь публикаций в один день — 23 февраля. Почти на всех фотографиях указана геолокация «Аксарай, Стамбул».
Среди опубликованных изображений есть и фото самого Фаридуни, а также снимки, сделанные, предположительно, в мечети Фатих.
Басманный суд Москвы ранее арестовал Фаридуни до 22 мая. Он пояснил, что родился в 1998 году в Таджикистане, у него есть восьмимесячный ребенок. Обвиняемый рассказал, что работал на паркетной фабрике в Подольске, а зарегистрирован в Красногорске.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным, в результате теракта пострадали 182 человека.
Все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны — они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы.
В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил всех четверых фигурантов — Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова — под стражу до 22 мая.
Владимир Путин отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Президент заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.