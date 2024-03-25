Один из обвиняемых в теракте в «Крокусе» публиковал фото из Стамбула

Басманный суд Москвы ранее арестовал Фаридуни до 22 мая. Он пояснил, что родился в 1998 году в Таджикистане, у него есть восьмимесячный ребенок. Обвиняемый рассказал, что работал на паркетной фабрике в Подольске, а зарегистрирован в Красногорске.