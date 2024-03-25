Прокуратура Новосибирска проведёт проверку по факту обрушения потолка квартиры

В результате серьезных проблем с потолком в одной из квартир на улице Восточный поселок, дом № 17а в Новосибирске, начали обваливаться его куски. Это обстоятельство вызвало немедленную реакцию прокуратуры Новосибирска, которая уже приступила к проведению проверки данного инцидента.