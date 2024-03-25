Прокуратура Новосибирска проведёт проверку по факту обрушения потолка квартиры

Прокуратура начала проверку обрушения потолка в новосибирской квартире. Сообщение об этом было опубликовано изданием «НДН.инфо».
В результате серьезных проблем с потолком в одной из квартир на улице Восточный поселок, дом № 17а в Новосибирске, начали обваливаться его куски. Это обстоятельство вызвало немедленную реакцию прокуратуры Новосибирска, которая уже приступила к проведению проверки данного инцидента.
Прокуратура города Новосибирска обратила внимание на информацию, опубликованную в СМИ о разрушении потолка в одной из квартир Ленинского района. Орган проведет тщательную проверку действий (или бездействия) должностных лиц местных властей Новосибирска в отношении обеспечения жилищных прав жильцов дома по адресу Восточный поселок, 17а.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске проходит траур по погибшим в «Крокус Сити Холле».