На Новочеркасской ГРЭС загорелась трансформаторная подстанция

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Возгорание произошло ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС, пострадавших нет, энергоснабжение восстановлено, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет», — написал он.
Причины возгорания, по словам Голубева, устанавливаются. Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская. Энергоснабжение потребителей удалось восстановить.
Из эксплуатации временно выведены два энергоблока ГРЭС, добавил губернатор.