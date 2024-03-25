На красноярских Столбах стая собак загрызла марала

В субботу, 23 марта, в 400 метрах от центрального входа национального парка «Красноярские Столбы» на двух маралов напала стая собак. Красноярцы стали свидетелями нападения и сообщили об это спасателям Красноярского поисково-спасательного отряда, дежурившие на выдвижном посту в нацпарке.
Маленького марала собаки загрызли, а маралиха продолжала стоять рядом, когда на помощь пришли специалисты. Они отогнали собак, а маралиху отогнали вглубь национального парка, сообщает служба спасения Красноярского края.