В Приангарье за неделю пострадало в ДТП четверо детей

Всего произошло 26 аварий с пострадавшими. С участием водителей, нарушивших требования ОСАГО, произошло семь аварий, в двух ДТП участвовали пьяные водители, в двух случаях водители оставили место ДТП.
Семь аварий произошло на пешеходных переходах, в пяти случаях водители нарушили правила расположения на проезжей части, в четырёх — нарушили очерёдность проезда, в трёх — превысили скорость, один водитель не предоставил преимущества пешеходу.
В 26 ДТП сопутствующими причинами стали снежный накат, гололёд, недостаточная видимость разметки, отсутствие дорожных знаков.