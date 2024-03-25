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В Приангарье за неделю пострадало в ДТП четверо детей

Четверо детей и 27 взрослых пострадало в ДТП в Иркутской области с 18 по 24 марта. Один взрослый пешеход погиб, сообщила пресс-служба областной ГИБДД.

Источник: УГИБДД по Иркутской области

Всего произошло 26 аварий с пострадавшими. С участием водителей, нарушивших требования ОСАГО, произошло семь аварий, в двух ДТП участвовали пьяные водители, в двух случаях водители оставили место ДТП.

Семь аварий произошло на пешеходных переходах, в пяти случаях водители нарушили правила расположения на проезжей части, в четырёх — нарушили очерёдность проезда, в трёх — превысили скорость, один водитель не предоставил преимущества пешеходу.

В 26 ДТП сопутствующими причинами стали снежный накат, гололёд, недостаточная видимость разметки, отсутствие дорожных знаков.