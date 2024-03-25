В Иркутской области за неделю в ДТП погиб один человек и еще 27 получили травмы

26 ДТП произошло в Иркутской области за прошедшую неделю с 18 по 24 марта. В результате 27 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе четверо детей. Погиб один взрослый пешеход. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД России по Иркутской области.
С участием водителей, нарушивших требование ОСАГО, произошло семь ДТП, в двух случаях автомобилисты сели пьяными за руль. Два водителя остав.
Основные причины ДТП:
нарушение правил проезда пешеходного перехода — 7; нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части — 5; несоблюдение очередности проезда — 4; несоответствие скорости конкретным условиям движения — 3; непредоставление преимущества в движении пешеходу — 1.
В 23 случаях ДТП сотрудники ГИБДД выявили недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети: отсутствие или плохая различимость горизонтальной разметки на проезжей части, недостатки зимнего содержания и отсутствие дорожных знаков в необходимых местах.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что пьяный лихач на BMW врезался в автобусную остановку в Нижнеудинске. Пострадал человек.