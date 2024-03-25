В Иркутской области за неделю в ДТП погиб один человек и еще 27 получили травмы

26 ДТП произошло в Иркутской области за прошедшую неделю с 18 по 24 марта. В результате 27 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе четверо детей. Погиб один взрослый пешеход. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД России по Иркутской области.