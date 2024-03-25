Бастрыкин проверит информацию об издевательствах над школьником из Искитима

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с издевательствами над пятиклассником под Новосибирском. Об этом сообщил Информационный центр ведомства.
Ранее в сети распространилось видео, на котором старшеклассники окунают пятиклассника в писсуар. После публикации следователи начали проверку. Бастрыкин поручил главе местного управления СК доложить о ходе и результатах проверки.
Напомним, инцидент произошел в школе № 11 в Искитиме. Ученики рассказывают разные версии о причинах издевательств над мальчиком. Кто-то отметил, что это было сделано в ответ, некоторые заявили, что ребенок кому-то должен.