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Бастрыкин проверит информацию об издевательствах над школьником из Искитима

Инцидент произошел в одной из школ НСО.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с издевательствами над пятиклассником под Новосибирском. Об этом сообщил Информационный центр ведомства.

Ранее в сети распространилось видео, на котором старшеклассники окунают пятиклассника в писсуар. После публикации следователи начали проверку. Бастрыкин поручил главе местного управления СК доложить о ходе и результатах проверки.

Напомним, инцидент произошел в школе № 11 в Искитиме. Ученики рассказывают разные версии о причинах издевательств над мальчиком. Кто-то отметил, что это было сделано в ответ, некоторые заявили, что ребенок кому-то должен.

СК