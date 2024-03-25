На экс-чиновницу в Хабкрае возбудили уголовное дело за махинации с жильем

На бывшую начальницу отдела по управлению муниципальным имуществом администрации рабочего поселка Ванино возбудили уголовное дело за махинации с жильем, сообщает Генеральная прокуратура РФ по ДФО.
Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин после обращения жителей поселка дал поручение провести проверку, в ходе которой выяснилось, что с января 2022 по сентябрь 2023 года экс-чиновница передала по соцнайму 15 квартир людям, которые не имели на это права.
Этими действиями бюджету поселения был причинен ущерб, а также вред правам и законным интересам 39 человек, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье, в том числе многодетные семьи и дети-сироты.
«Прокуратура направила материалы проверки в орган следствия для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ход расследования которого поставлен на контроль», — сообщает Генеральная прокуратура РФ по ДФО.
Отмечается, что в отношении чиновница уже возбуждено и расследуется уголовное дело о предоставлении поддельного диплома о высшем образовании. За это она была уволена по утрате доверия.