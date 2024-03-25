На экс-чиновницу в Хабкрае возбудили уголовное дело за махинации с жильем

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин после обращения жителей поселка дал поручение провести проверку, в ходе которой выяснилось, что с января 2022 по сентябрь 2023 года экс-чиновница передала по соцнайму 15 квартир людям, которые не имели на это права.