За поездку в день рождения под алкоголем и наркотиками ачинец лишился свободы и автомобиля

Все случилось осенью прошлого года. Как рассказали в полиции, мужчина праздновал свой день рождения и решил, что это — «уважительный» повод для того, чтобы сесть за руль в состоянии опьянения. Его остановили инспекторы ДПС. При проверке на месте алкотестер показал 0,84 мг/л в выдыхаемом воздухе. Водителя результат не устроил, поэтому его доставили в медицинское учреждение. «Правда, автомобилист не учел, что спустя время показатели могут вырасти. Так, процент этилового спирта в выдыхаемом воздухе на момент освидетельствования медработниками составил уже 1,04 мг/л. Более того, в организме у задержанного были обнаружили наркотические средства, изготовляемые из конопли», — рассказали в ГУ МВД.