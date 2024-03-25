За поездку в день рождения под алкоголем и наркотиками ачинец лишился свободы и автомобиля

За вождение в нетрезвом виде в Красноярском крае осудили 37-летнего жителя поселка Ключи Ачинского района.
Все случилось осенью прошлого года. Как рассказали в полиции, мужчина праздновал свой день рождения и решил, что это — «уважительный» повод для того, чтобы сесть за руль в состоянии опьянения. Его остановили инспекторы ДПС. При проверке на месте алкотестер показал 0,84 мг/л в выдыхаемом воздухе. Водителя результат не устроил, поэтому его доставили в медицинское учреждение. «Правда, автомобилист не учел, что спустя время показатели могут вырасти. Так, процент этилового спирта в выдыхаемом воздухе на момент освидетельствования медработниками составил уже 1,04 мг/л. Более того, в организме у задержанного были обнаружили наркотические средства, изготовляемые из конопли», — рассказали в ГУ МВД.
Позже выяснилось, что ачинец ранее уже садился за руль в нетрезвом виде: в 2020 году суд назначил ему наказание в виде 320 часов обязательных работ и лишил прав на 2,5 года.
За повторное нарушение ПДД в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ, а также составили административный протокол по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».
Накануне суд приговорил нарушителя к лишению свободы сроком на 10 месяцев и прав на 3 года 6 месяцев. Автомобиль ВАЗ-21099, которым управлял нетрезвый водитель, конфисковали в доход государства. Приговор вступил в законную силу.