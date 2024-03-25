В Башкирии два человека отравились в бане угарным газом

«К сожалению, погиб мужчина, 1931 года рождения. Женщина, 1936 года рождения, доставлена в больницу», — добавили спасатели и напомнили, что угарный газ не имеет запаха и цвета.
Распознать угарный газ почти невозможно. На организм человека он оказывает сокрушительное воздействие. Поэтому в бане следует соблюдать элементарные правила безопасности. В первую очередь, постоянно проветривать помещение, чтобы не отравиться угарным газом.
«Использовать только исправное оборудование. Трещины в печной кладке, засоренный дымоход способны привести к тяжелым последствиям. Не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели полностью», — настоятельно советуют спасатели.
Ранее Башинформ сообщил о том, что в Архангельском районе Башкирии угарным газом отравился 54-летний мужчина.