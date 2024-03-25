Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банду магазинных воров осудили в Братске

Двух мужчин и одну девушку осудили в Братске за кражи алкоголя, продуктов питания и средств гигиены из магазинов. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на Братский городской суд.

Источник: ТК Город

Как установил суд, мужчины 37 и 44 лет, а также девушка 23 лет промышляли кражами из супермаркетов и сети магазинов, торгующих преимущественно алкоголем. Злоумышленники вели преступную деятельность летом прошлого года — со 2 июля по 30 августа. Действовали просто: набирали товары, а затем быстро уходили из магазинов, не заплатив.

18 августа 2023 года один из магазинных воришек также проследовал с похищенным имуществом мимо кассовой зоны, не оплатив товар, и вышел из помещения магазина «Пятерочка», однако не довел свой преступный умысел до конца, так как был застигнут сотрудниками магазина, когда пытался скрыться с похищенным имуществом, — уточняется на сайте суда.

Одного из мужчин суд отправил в колонию строгого режима на 3 года. На его счету 10 краж и одно покушение на кражу. Его подельник и подельница получили условные сроки 1,5 года и 1 год соответственно. Их осудили за два эпизода преступной деятельности.