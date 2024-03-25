Банду магазинных воров осудили в Братске

18 августа 2023 года один из магазинных воришек также проследовал с похищенным имуществом мимо кассовой зоны, не оплатив товар, и вышел из помещения магазина «Пятерочка», однако не довел свой преступный умысел до конца, так как был застигнут сотрудниками магазина, когда пытался скрыться с похищенным имуществом, — уточняется на сайте суда.