Банду магазинных воров осудили в Братске

Как установил суд, мужчины 37 и 44 лет, а также девушка 23 лет промышляли кражами из супермаркетов и сети магазинов, торгующих преимущественно алкоголем. Злоумышленники вели преступную деятельность летом прошлого года — со 2 июля по 30 августа. Действовали просто: набирали товары, а затем быстро уходили из магазинов, не заплатив.
18 августа 2023 года один из магазинных воришек также проследовал с похищенным имуществом мимо кассовой зоны, не оплатив товар, и вышел из помещения магазина «Пятерочка», однако не довел свой преступный умысел до конца, так как был застигнут сотрудниками магазина, когда пытался скрыться с похищенным имуществом, — уточняется на сайте суда.
Одного из мужчин суд отправил в колонию строгого режима на 3 года. На его счету 10 краж и одно покушение на кражу. Его подельник и подельница получили условные сроки 1,5 года и 1 год соответственно. Их осудили за два эпизода преступной деятельности.