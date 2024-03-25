В Железногорске задержали мужчину за убийство 18-летней давности

Еще в апреле 2005 года в Железногорске на улице нашли тела двух мужчин 42-х и 49 лет. Было заведено уголовное дело, так как были признаки насильственной смерти. Преступников нашли спустя 18 лет.
«Следователями получены сведения о причастности к совершению преступления мужчин, которые на тот момент являлись несовершеннолетними. Один из подозреваемых задержан месту проживания в городе Железногорске, второй отбывает наказание в местах лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления, остальные скончались», — сообщают в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю.
Как уточняют в ведомстве, задержанный вместе с четырьмя друзьями (всем тогда было от 15 до 17 лет) встретили на улице двух бездомных мужчин. Подростки до смерти забили их руками, ногами и палками.