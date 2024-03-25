Над Ростовской областью ночью перехватили 11 беспилотников

«Ночью 25 марта пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов были перехвачены над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении.