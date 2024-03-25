Мошенники обманули врача одной из хабаровских поликлиник на 607 тысяч

В полицию обратилась сотрудница одного из медучреждений города, и рассказала, что накануне ей написал в вот сапе абонент, на аватарке которого было установлено фото главного врача поликлиники, в которой она работает. Лже-начальник сообщил женщине, что якобы из Минздрава с ней свяжется специалист Дмитрий и необходимо следовать его инструкциям. Специалист позвонил, сказал, что с банковского счета женщины неизвестные пытаются отправлять деньги в недружественные страны и необходимо срочно этот счет поменять.