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Мошенники обманули врача одной из хабаровских поликлиник на 607 тысяч

Возбуждено уголовное дело.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники обманули 76-летнего врача одной из хабаровских поликлиник на 607 тысяч рублей, сообщает «АиФ-Дальинформ».

В полицию обратилась сотрудница одного из медучреждений города, и рассказала, что накануне ей написал в вот сапе абонент, на аватарке которого было установлено фото главного врача поликлиники, в которой она работает. Лже-начальник сообщил женщине, что якобы из Минздрава с ней свяжется специалист Дмитрий и необходимо следовать его инструкциям. Специалист позвонил, сказал, что с банковского счета женщины неизвестные пытаются отправлять деньги в недружественные страны и необходимо срочно этот счет поменять.

После этого с женщиной связался еще один мужчина по имени Андрей, который сказал, что все сбережения нужно перевести на якобы «безопасный счет» по указанным реквизитам. Так хабаровчанка и сделала, сняла деньги 607 тысяч рублей и перевела на указанный счет.

«Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы», — сообщил заместитель начальника УМВД России по Хабаровску — начальник полиции Артем Поляков.