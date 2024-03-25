В столице произошло ДТП с участием четырех машин. Видео

Пресс-служба УБДД ГУВД Ташкента сообщила, что 25 марта в 00:10 на Малой кольцевой автодороге в Чиланзарском районе около Университета мировых языков произошло столкновение четырех машин. Автомобиль BMW врезался сначала в Matiz, затем в Kia, после чего Kia врезалась в Malibu, которая ехала в том же направлении.
В результате ДТП пострадали водитель автомобиля BMW и трое его пассажиров, а также водитель и пассажир автомобиля KIA. Врачи оказали первую помощь пострадавшим.
Предположительно причиной аварии стала высокая скорость BMW.
Напомним, что 21 марта в Мирзо-Улугбекском и Чиланзарском районах столицы произошло два ДТП, в которых пострадали три человека.