В столице произошло ДТП с участием четырех машин. Видео

Пресс-служба УБДД ГУВД Ташкента сообщила, что 25 марта в 00:10 на Малой кольцевой автодороге в Чиланзарском районе около Университета мировых языков произошло столкновение четырех машин. Автомобиль BMW врезался сначала в Matiz, затем в Kia, после чего Kia врезалась в Malibu, которая ехала в том же направлении.