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Свет и вода вернулись в воронежское Шилово через 13 часов

Электричество в микрорайон Шилово вернули в 06:10 в понедельник, 25 марта.

Источник: МК.RU Воронеж

Вечером в воскресенье, в 17:40 24 марта, жители микрорайона Шилово окунулись во тьму. На улицах погасли фонари и светофоры, света в домах не было, со связью, по информации местных жителей, возникли проблемы. Из-за отсутствия электричества в целом микрорайоне, у воронежцев возникли проблемы и с водоснабжением.

В 19.37 в пресс-службе мэрии сообщили, что произошел обрыв воздушной линии электропередач. Специалисты электросетевой компании оперативно занялись устранением возникшей проблемы. На месте работало сразу несколько бригад.

Включение электричества отменяли несколько раз. Очередной раз обещали подключить электроэнергию к восьми утра в понедельник. Но чудо случилось раньше — в 06:10 утра.

ЖКХ