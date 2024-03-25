Свет и вода вернулись в воронежское Шилово через 13 часов

Вечером в воскресенье, в 17:40 24 марта, жители микрорайона Шилово окунулись во тьму. На улицах погасли фонари и светофоры, света в домах не было, со связью, по информации местных жителей, возникли проблемы. Из-за отсутствия электричества в целом микрорайоне, у воронежцев возникли проблемы и с водоснабжением.