Из авто премиум-класса в Хабаровске украли инструмент

Житель Индустриального района Хабаровска обратился в полицию после того, как обнаружил, что из его припаркованного во дворе дома внедорожника украли реечный домкрат. По словам потерпевшего, инструмент, который находился за запасным колесом, стоит около 50 тысяч рублей.