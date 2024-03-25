Из авто премиум-класса в Хабаровске украли инструмент

Житель Индустриального района Хабаровска обратился в полицию после того, как обнаружил, что из его припаркованного во дворе дома внедорожника украли реечный домкрат. По словам потерпевшего, инструмент, который находился за запасным колесом, стоит около 50 тысяч рублей.
— Оперативники отдела полиции задержали 21-летнего безработного подозреваемого. Похищенный домкрат изъяли и вернули владельцу, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Завели уголовное дело по статье УК РФ «Кража». За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.