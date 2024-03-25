«Сам нарвался и хотел напасть на врачей»: вечеринка в приморском кафе завершилась перестрелкой

«В полицию поступило сообщение о госпитализации 28-летнего местного жителя с травмой грудной клетки. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские провели осмотр и опросили очевидцев. Установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого оппонент применил в отношении 28-летнего дальнегорца травматический пистолет. В настоящее время полиция устанавливает личность и местонахождение правонарушителя. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством», — рассказали «Комсомолке» в полиции.