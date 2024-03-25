«Сам нарвался и хотел напасть на врачей»: вечеринка в приморском кафе завершилась перестрелкой

В кафе «Аврора» в Дальнегорске в ночь на 24 марта произошла потасовка, закончившаяся стрельбой из травматического пистолета и госпитализацией одного из участников драки в местный психоневрологический диспансер. В произошедшем разбирается полиция. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Вечеринка в популярном дальнегорском кафе под утро 24 марта вылилась в драку, а завершилась звуками пистолетных выстрелов. В результате травму грудной клетки получил 28-летний местный житель.
Его увезли в больницу. Но не в травматологию, а психоневрологическое отделение, потому что вел он себя крайне неадекватно. Даже оказавшись в медицинском учреждении, он проявлял агрессию и пытался нападать на врачей. По мнению свидетелей происшествия, неадекватное поведение стало следствием употребления запрещенных веществ.
«Не зря забрали. Вел себя неадекватно. Еще и попытался на врачей кинуться», — пишут в социальных сетях.
В причинах произошедшего разбираются полицейские.
«В полицию поступило сообщение о госпитализации 28-летнего местного жителя с травмой грудной клетки. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские провели осмотр и опросили очевидцев. Установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого оппонент применил в отношении 28-летнего дальнегорца травматический пистолет. В настоящее время полиция устанавливает личность и местонахождение правонарушителя. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством», — рассказали «Комсомолке» в полиции.
В новых медиа уточняют, что есть связь между потасовкой и убийством ребенка, произошедшем на Демьяна Бедного во Владивостоке. Мальчик скончался из-за собственной матери — один из зачинщиков драки каким-то образом якобы сотрудничал с мужем последней. В правоохранительных органах эту информацию пока прокомментировать не могут.