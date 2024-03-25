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Лобовое столкновение с тягачом: водитель «Тойоты» выехал на встречку в Хабаровском крае

«Тойота» столкнулась с тягачом на дороге А-376 в Хабаровском крае.

24 марта в 22:00 на 67-м километре дороги А-376 произошло лобовое столкновение между «Тойотой Ипсум» и тягачом KENWORTH T600. Водитель «Тойоты», мужчина 1964 года рождения, нарушил дорожную разметку и перескочил на встречную полосу, столкнувшись с грузовиком. В результате удара тягач съехал с дороги в кювет.

— Водитель «Тойоты» объяснил, что отвлекся на дорожный знак «Указатель направлений» и таким образом попал на встречную полосу, — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.

Несмотря на серьезность произошедшего, никто не пострадал в результате ДТП.