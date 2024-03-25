Лобовое столкновение с тягачом: водитель «Тойоты» выехал на встречку в Хабаровском крае

24 марта в 22:00 на 67-м километре дороги А-376 произошло лобовое столкновение между «Тойотой Ипсум» и тягачом KENWORTH T600. Водитель «Тойоты», мужчина 1964 года рождения, нарушил дорожную разметку и перескочил на встречную полосу, столкнувшись с грузовиком. В результате удара тягач съехал с дороги в кювет.