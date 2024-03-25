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В Башкирии 76-летний водитель насмерть сбил двух пешеходов, пытаясь избежать ДТП

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии с двумя погибшими в Кармаскалинском районе республики. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии.

Источник: Госавтоинспекция РБ

Авария произошла вчера на 6 км дороги Уфа — Инзер — Белорецк. Предварительно, 76-летний пожилой мужчина за рулем автомобиля Lada Vesta, чтобы не врезаться в попутную бортовую «Газель», свернул вправо и сбил двух пешеходов.

В результате аварии 59-летняя женщина и 36-летний мужчина скончались до приезда скорой медицинской помощи. Известно, что водитель «Газели» на момент аварии вытаскивал съехавшую Lada Granta из кювета. Погибли пассажир Granta, которая стояла на обочине, и пассажир «Газели», отцепляющий буксировочный трос.