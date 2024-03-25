В Башкирии 76-летний водитель насмерть сбил двух пешеходов, пытаясь избежать ДТП

В результате аварии 59-летняя женщина и 36-летний мужчина скончались до приезда скорой медицинской помощи. Известно, что водитель «Газели» на момент аварии вытаскивал съехавшую Lada Granta из кювета. Погибли пассажир Granta, которая стояла на обочине, и пассажир «Газели», отцепляющий буксировочный трос.