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В ночь на 25 марта над Ростовской областью сбили 11 беспилотников

Над Ростовской областью система ПВО сбила 11 БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Над Ростовской областью в ночь на 25 марта система ПВО сбила несколько беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

— Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Согласно опубликованной информации, дежурными средствами противовоздушной обороны было сбито 11 беспилотников. Последствия на земле уточняются.

Напомним, что 17 марта система ПВО сбила БПЛА на подлете к Каменску.