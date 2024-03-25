В ночь на 25 марта над Ростовской областью сбили 11 беспилотников

Над Ростовской областью в ночь на 25 марта система ПВО сбила несколько беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
— Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.
Согласно опубликованной информации, дежурными средствами противовоздушной обороны было сбито 11 беспилотников. Последствия на земле уточняются.
Напомним, что 17 марта система ПВО сбила БПЛА на подлете к Каменску.