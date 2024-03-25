Экс-депутат Заксобрания НСО Николай Хван погиб на дороге в Запорожье

В сети сообщили о гибели бывшего депутата Законодательного собрания Новосибирской области Николая Хвана в аварии в Запорожье. Об этом написал телеграм-канал Astra.
Сообщается, что вечером 23 марта Хван ехал за рулем Kia Sportage по дороге в районе села Нововасильевка. В пути он выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Урал», которым управлял военный. Он не пострадал, Хван скончался на месте ДТП.
Николай Хван до 2010 года также был главой «Управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Новосибирска. Однако позже его обвинили в растрате средств предприятия. В 2015 году ему вынесли обвинительный приговор, после чего он сложил полномочия депутата Заксобрания НСО. С 2014 по 2021 год Хван был советником бывшего главы республики Тыва Шолбана Кара-оола на общественных началах.