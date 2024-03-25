Экс-депутат Заксобрания НСО Николай Хван погиб на дороге в Запорожье

Николай Хван до 2010 года также был главой «Управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Новосибирска. Однако позже его обвинили в растрате средств предприятия. В 2015 году ему вынесли обвинительный приговор, после чего он сложил полномочия депутата Заксобрания НСО. С 2014 по 2021 год Хван был советником бывшего главы республики Тыва Шолбана Кара-оола на общественных началах.