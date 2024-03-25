Волна провокаций: неизвестные призывают к терактам в торговых центрах Хабаровска

Последствия теракта в «Крокус Сити Холл» продолжают ощущаться. В последнее время россияне стали получать массовые сообщения с призывами провести аналогичные преступления в других торговых центрах и учреждениях по всей стране за определенную сумму, сообщает телеграм-канал СтопФейк27 Z. Это часть психологической тактики, используемой с целью усиления страха и паники в обществе.
Жители Хабаровска также стали целью подобных сообщений. В частности, сообщения от неизвестных утверждают о подготовке теракта в ТЦ «Горизонт» 10 апреля. Эти заявления имеют только одну цель — вызвать страх и панику в обществе, но они не имеют никакого отношения к реальности.
Жителям рекомендуют не поддаваться на эти провокации и обсудить с детьми важность игнорирования подобных сообщений.